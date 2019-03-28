ПСЖ хочет удержать Мбаппе зарплатой, как у Месси

Французский суперклуб намерен дать юному форварду контракт на 40 с лишним миллионов евро в год.

После возвращения Зинедина Зидана в "Реал" слухи о том, что Килиан Мбаппе всё-таки переедет в Мадрид, возобновились. По информации СМИ, главный тренер испанского клуба уже встречался со своим соотечественником и убеждал его уйти из ПСЖ. Боссы парижан в свою очередь намерены удержать Мбаппе суперконтрактом. Как сообщает El Mundo, арабские владельцы парижского клуба готовы платить Мбаппе более 40 миллионов евро за сезон — примерно столько же получает Лионель Месси в "Барселоне".

В ПСЖ уверены: если Мбаппе подпишет новый контракт, "Реал" не сможет его забрать.