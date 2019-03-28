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Регион
Опубликовано 28 марта 2019, 17:23

Роднина — о Медведевой: Женя не зря ушла от Тутберидзе, сезон это доказал

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

Трёхкратная олимпийская чемпионка оценила сезон Медведевой и пришла к выводу, что его можно назвать удачным.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная победительница мировых чемпионатов по фигурному катанию Ирина Роднина подвела итоги сезона. По её словам, сложный постолимпийский сезон доказал характер российских одиночниц. Относительно ситуации с уходом Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, Роднина уверена, что фигуристка всё сделала правильно.

— Всегда наступает какой-то момент, когда нужно что-то менять. Это всегда очень сложно. Женя не могла тренироваться в той обстановке, в которой оказалась. Сделала непростой, но интересный шаг. Насколько он правильный, мы получили ответ в этом сезоне. Сезон проходил с большими проблемами, но конечный результат всё доказал. Он действительно впечатляет, значит, всё было не зря, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте".

Напомним, Медведеву после ухода к Брайану Орсеру долгое время преследовали неудачи, однако на чемпионате мира она сумела собраться и завоевать бронзовую медаль.

"Большой шлем" Загитовой и камбэк Медведевой. Итоги фигурного сезона с Родниной

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Дмитрий Садылко
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