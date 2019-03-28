Роднина — о Медведевой: Женя не зря ушла от Тутберидзе, сезон это доказал

— Всегда наступает какой-то момент, когда нужно что-то менять. Это всегда очень сложно. Женя не могла тренироваться в той обстановке, в которой оказалась. Сделала непростой, но интересный шаг. Насколько он правильный, мы получили ответ в этом сезоне. Сезон проходил с большими проблемами, но конечный результат всё доказал. Он действительно впечатляет, значит, всё было не зря, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте".