Роднина — о Медведевой: Женя не зря ушла от Тутберидзе, сезон это доказал
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Трёхкратная олимпийская чемпионка оценила сезон Медведевой и пришла к выводу, что его можно назвать удачным.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная победительница мировых чемпионатов по фигурному катанию Ирина Роднина подвела итоги сезона. По её словам, сложный постолимпийский сезон доказал характер российских одиночниц. Относительно ситуации с уходом Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, Роднина уверена, что фигуристка всё сделала правильно.
— Всегда наступает какой-то момент, когда нужно что-то менять. Это всегда очень сложно. Женя не могла тренироваться в той обстановке, в которой оказалась. Сделала непростой, но интересный шаг. Насколько он правильный, мы получили ответ в этом сезоне. Сезон проходил с большими проблемами, но конечный результат всё доказал. Он действительно впечатляет, значит, всё было не зря, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте".
Напомним, Медведеву после ухода к Брайану Орсеру долгое время преследовали неудачи, однако на чемпионате мира она сумела собраться и завоевать бронзовую медаль.