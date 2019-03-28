Повредивший картину Репина вандал объяснил свой поступок
Игорь Подпорин. Фото: © РИА Новости/ Антон Денисов
Частично признающего свою вину мужчину возмутили особенности авторской техники — кровь на полотне.
Игорь Подпорин заявил, что в мае 2018 года он повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве из-за неприятного впечатления от полотна. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил её, — заявил мужчина в Замоскворецком суде столицы.
Подпорин рассказал, что из-за нехватки времени в музеях бывал не очень часто, а в галерею пришёл посмотреть картины.
Мужчина, который порвал холст металлической стойкой ограждения, находится под стражей до 14 августа 2019 года. Ущерб от действий вандала оценили в 30 миллионов рублей. Игорю Подпорину грозит до шести лет тюремного заключения.