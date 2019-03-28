Повредивший картину Репина вандал объяснил свой поступок

Частично признающего свою вину мужчину возмутили особенности авторской техники — кровь на полотне.

Игорь Подпорин заявил, что в мае 2018 года он повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве из-за неприятного впечатления от полотна. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я увидел эту картину и среагировал, как-то так она на меня подействовала. Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил её, — заявил мужчина в Замоскворецком суде столицы.

Подпорин рассказал, что из-за нехватки времени в музеях бывал не очень часто, а в галерею пришёл посмотреть картины.