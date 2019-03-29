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Регион
Опубликовано 29 марта 2019, 01:59

Родственники жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подали в суд на Boeing

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Как уточняется, близкие погибшего обвиняют компанию в ошибке при проектировании автоматической системы контроля полёта.

Семья погибшего в авиакатастрофе Ethiopian Airlines гражданина Руанды Джексона Мусони подала в суд на компанию Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск поступил от лица троих несовершеннолетних детей погибшего, являющихся гражданами Нидерландов и проживающих на территории Бельгии.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. После трагедии многие авиакомпании по всему миру приостановили полёты данной модели самолёта до установления причин крушения.

Сообщалось также, что пилоты рухнувшего лайнера проходили тренировку по управлению новым воздушным судном не на авиатренажёрах, а на iPad, однако позднее генеральный директор Ethiopian Airlines опроверг эту информацию.

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София Алабина
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