Родственники жертвы авиакатастрофы в Эфиопии подали в суд на Boeing

Как уточняется, близкие погибшего обвиняют компанию в ошибке при проектировании автоматической системы контроля полёта.

Семья погибшего в авиакатастрофе Ethiopian Airlines гражданина Руанды Джексона Мусони подала в суд на компанию Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что иск поступил от лица троих несовершеннолетних детей погибшего, являющихся гражданами Нидерландов и проживающих на территории Бельгии.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. После трагедии многие авиакомпании по всему миру приостановили полёты данной модели самолёта до установления причин крушения.