Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры за недостоверность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал иностранных разработчиков, которые специализируются на исторических видеоиграх. В частности, глава правительства отмечает их недостоверность и глупость. Об этом он сказал во время посещения офиса Mail.ru.

— Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь — кстати, не наши я имею в виду — иностранные на всякие исторические сюжеты, — просто поражаешься, — отметил Медведев.

Он считает, что в России такой проблемы с историческими видеоиграми нет, так как жители нашей страны — "народ взыскательный" и всегда подмечает, какие факты соответствуют действительности, а какие нет.