Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2019, 11:56

Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры за недостоверность

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: © VK/Дмитрий Медведев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: © VK/Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал иностранных разработчиков, которые специализируются на исторических видеоиграх. В частности, глава правительства отмечает их недостоверность и глупость. Об этом он сказал во время посещения офиса Mail.ru.

Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь — кстати, не наши я имею в виду — иностранные на всякие исторические сюжеты, — просто поражаешься, — отметил Медведев.

Он считает, что в России такой проблемы с историческими видеоиграми нет, так как жители нашей страны — "народ взыскательный" и всегда подмечает, какие факты соответствуют действительности, а какие нет.

Меж тем в Mail.ru показали премьеру свои продукты. В частности, WarFace, в которую уже шесть лет можно играть на компьютере, а с прошлой осени и на консолях.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar