Роднина: В фигурном катании появилось много диванных оценщиков
Ирина Роднина. Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Прославленная чемпионка посоветовала фигуристкам не обращать внимания на то, что происходит в Сети.
Чемпионка мира и обладательница олимпийского золота Ирина Роднина поделилась мнением об определении состава на чемпионат мира по фигурному катанию.
— Ира Слуцкая (двукратная чемпионка мира и двукратный призёр ОИ. — Прим. ред.) написала: Правильно ли определён состав? Я ответила, что определять нужно по спортивным результатам, так там такое началось. Появилось такое количество диванным оценщиков, что я бы советовала девочкам в эту историю не ходить, потому что это может сбить с толку. Федерация сделала очень тяжёлый, но правильный выбор. Результат это показал, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте". — Фанатские истерики были и раньше, просто не было Интернета. Но в целом это позитивно влияет на популярность фигурного катания, у нас активно открывают катки по всей стране.
Перед турниром ходило много споров о том, кто должен ехать в Японию: Елизавета Туктамышева или Евгения Медведева. В итоге федерация сделала выбор в пользу последней, и она принесла России бронзовую медаль.