Роднина: В фигурном катании появилось много диванных оценщиков

— Ира Слуцкая (двукратная чемпионка мира и двукратный призёр ОИ. — Прим. ред.) написала: Правильно ли определён состав? Я ответила, что определять нужно по спортивным результатам, так там такое началось. Появилось такое количество диванным оценщиков, что я бы советовала девочкам в эту историю не ходить, потому что это может сбить с толку. Федерация сделала очень тяжёлый, но правильный выбор. Результат это показал, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте". — Фанатские истерики были и раньше, просто не было Интернета. Но в целом это позитивно влияет на популярность фигурного катания, у нас активно открывают катки по всей стране.