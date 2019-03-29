Роднина — о юниорах: Мне неинтересно смотреть за 14-летними девочками

— Зачем мы допустили на чемпионат России маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым? Мне интересно посмотреть на этих девочек в 17 лет: будут ли они всё ещё делать четверные? Сейчас этого недостаточно, надо кататься интересно. А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно. Если из них вырастут личности, будет здорово. И я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов, — заявила Роднина на пресс-конференции в "Советском спорте".