Роднина — о юниорах: Мне неинтересно смотреть за 14-летними девочками
14-летние Трусова и Щербакова и 15-летняя Косторная (слева направо) — призёрки взрослого чемпионата России 2018 года. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о юниорках, которым покоряются четверные прыжки.
Ирина Роднина высказалась о женском юниорском фигурном катании, в котором в этом сезоне впервые исполнили четверной прыжок.
— Зачем мы допустили на чемпионат России маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым? Мне интересно посмотреть на этих девочек в 17 лет: будут ли они всё ещё делать четверные? Сейчас этого недостаточно, надо кататься интересно. А когда катается 14-летняя фигуристка, мне неинтересно. Если из них вырастут личности, будет здорово. И я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов, — заявила Роднина на пресс-конференции в "Советском спорте".