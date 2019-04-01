По предварительным данным, двое мужчин 47 и 30 лет были ранены в область лица, а 29-летний мужчина получил ножевое ранение в ягодицу.
Драка фанатов привела к госпитализации трёх человек с ножевыми ранениями в Глазго (Шотландия). Об этом сообщает Daily Mail.
Footy fan 'stabbed in neck' pictured as two others hurt in Old Firm rammyhttps://t.co/d0vetRlf3v pic.twitter.com/4UBenbr9kQ— The Scottish Sun (@ScottishSun) March 31, 2019
По словам очевидцев, потасовка, в которой приняли участие примерно 15 человек, началась после матча, когда стало известно, что "Селтик" победил "Рейнджерс" со счётом 2:1.
По предварительным данным, двое мужчин 47 и 30 лет были ранены в область лица, а 29-летний мужчина получил ножевое ранение в ягодицу.
Полиция оцепила территорию, о задержанных пока не сообщается.