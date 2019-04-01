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Регион
Опубликовано 1 апреля 2019, 12:31

В Кремле нет позиции по инициативе депутатов ГД о непризнании выборов на Украине

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле нет позиции по инициативе депутатов Государственной думы о непризнании результатов выборов на Украине.

Какой-то позиции в данном случае нет. Это инициатива депутатов, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также напомнил, что основы внешней политики определяет президент страны, и призвал дождаться результатов второго тура голосования, напомнив, что выборы ещё не закончились.

Ранее Лайф сообщал, что Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил заявление о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Сегодня документ будет рассмотрен в нижней палате парламента.

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Александр Юнашев
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