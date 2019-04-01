В Кремле нет позиции по инициативе депутатов ГД о непризнании выборов на Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле нет позиции по инициативе депутатов Государственной думы о непризнании результатов выборов на Украине.
— Какой-то позиции в данном случае нет. Это инициатива депутатов, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он также напомнил, что основы внешней политики определяет президент страны, и призвал дождаться результатов второго тура голосования, напомнив, что выборы ещё не закончились.
Ранее Лайф сообщал, что Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил заявление о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Сегодня документ будет рассмотрен в нижней палате парламента.