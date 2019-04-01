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Опубликовано 1 апреля 2019, 14:45

Блогер сделал щит из популярной игры Sekiro и испытал его огнём — видео

Кадр видео colinfurze

Кадр видео colinfurze

Энтузиасту удалось сделать так, что металлическое устройство защищает людей от фейерверков.

Британский инженер Колин Фёрз сначала создал реальную копию выдвигающегося топора из игры Sekiro: Shadows Die Twice, а позже сконструировал встроенный щит из этой же игры. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале colinfurze и уже набрало более двух миллионов просмотров.

Устройство работает по принципу раздвижного щита. В игре данный инструмент защищает героя от урона. В реальных же условиях щит сможет спасти человека от фейерверка.

Зрители остались в восторге от видео и устройства, которое создал Колин Фёрз.

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Iori Yagami

Колин: Я понимаю, что щит очень хрупкий и не сможет меня защитить.
Я: Такая разумность не характерна для тебя, Колин.
Колин: Поэтому я собираюсь выстрелить в себя фейерверками и посмотреть, что получится.

ExistentialOcto

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Сергей Сурепин
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