Блогер сделал щит из популярной игры Sekiro и испытал его огнём — видео
Кадр видео colinfurze
Энтузиасту удалось сделать так, что металлическое устройство защищает людей от фейерверков.
Британский инженер Колин Фёрз сначала создал реальную копию выдвигающегося топора из игры Sekiro: Shadows Die Twice, а позже сконструировал встроенный щит из этой же игры. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале colinfurze и уже набрало более двух миллионов просмотров.
Устройство работает по принципу раздвижного щита. В игре данный инструмент защищает героя от урона. В реальных же условиях щит сможет спасти человека от фейерверка.
Зрители остались в восторге от видео и устройства, которое создал Колин Фёрз.
Что бывает, когда смотришь слишком много аниме-боёв.
Колин: Я понимаю, что щит очень хрупкий и не сможет меня защитить.
Я: Такая разумность не характерна для тебя, Колин.
Колин: Поэтому я собираюсь выстрелить в себя фейерверками и посмотреть, что получится.
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