На Reddit закрыли раздел с обсуждением игр из-за первого апреля

Модераторы хотят обратить внимание сообщества на токсичное поведение во время дискуссий.

В разделе Reddit, который посвящён играм, появилась публикация модераторов, в которой они объявили о закрытии на первое апреля части сайта под названием r/Games, где обсуждаются игры. Своими действиями модераторы решили обратить внимание сообщества на сложившуюся проблему некорректного и агрессивного поведения на форуме.

Модераторы поняли, что сайт создан в первую очередь для проведения дискуссий, а также обсуждения иногда перетекают в спор. Таким образом, пользователи всё чаще переходят на личности, а также оскорбляют не только своих оппонентов, но и целые группы людей.