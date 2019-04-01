На подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia желающие могут увидеть образы в авангардном и спортивном стиле, а также стилях кэжуал и стрит-фешен.

Но программа Недели моды довольно обширна, поэтому для каждого здесь найдётся что-то своё.

Большинство разряженных пташек слетается не на показы, а на битву "луков", которая проходит на площади у Манежа.

Такую возможность упускать никак нельзя — по площади курсируют фотографы известных модных журналов, и их моделью хочет стать каждый.

А для этого нужно доказать, что ты максимально на стиле. В ход идёт всё. Некоторые пытаются надеть всё самое лучшее сразу.

А некоторые стараются привлечь внимание яркими цветами.

Соцсети заполонили фото модненьких молодых людей.

Ведь даже если засветиться в объективе известного фотографа и не удастся, то всегда можно просто хайпануть на своей крутости.

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