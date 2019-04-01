Во время шторма в Непале погибло 29 человек

Стихия нанесла ущерб сотням домов и линиям электропередачи. Вырванные деревья перегородили дороги и шоссе.

По меньшей мере 29 человек погибли и свыше 600 пострадали в результате сильного шторма в Непале, прошедшего в районах Бара и Парса. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

Как отмечается, шторм нанёс серьёзный ущерб сотням домов и линиям электропередачи в регионе. Вырванными деревьями перегорожены дороги и шоссе.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли прибыл в район Бара, чтобы лично проконтролировать ситуацию и оценить масштабы бедствия. Два батальона армии страны были мобилизованы с целью проведения спасательных операций.