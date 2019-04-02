Госдума может ужесточить наказание водителям за "пьяное" ДТП с жертвами

В нижней палате парламента уверены, что подобные действия надо приравнивать к умышленным убийствам.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает нужным ужесточить наказание для водителей, если те сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и стали виновниками смертельного ДТП.

— Почти каждый день из СМИ мы узнаём о страшных ДТП, совершённых по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, семьи. Тысячи покалеченных судеб людей, потерявших своих родных, близких, — сказал Володин.

Он выразил уверенность, что подобные действия водителей необходимо приравнивать к умышленным убийствам по уровню общественной опасности.

— ...ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения — значит, имел умысел, — добавил парламентарий.

Он отметил, что на данный момент вопрос прорабатывается с участием профильных комитетов и не исключено, что инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии.