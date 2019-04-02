Депутат предложил считать молодёжью россиян от 18 до 44 лет

По его мнению, это положительно скажется на поддержке молодых семей, поскольку одним из ключевых критериев участия в федеральных и региональных программах является возраст.

Депутат Евгений Марков, с конца марта перешедший в Госдуму из парламента ХМАО-Югры, предложил пересмотреть возрастную планку для молодёжи и поднять её до 44 лет.

Во время встречи зампредседателя РФ Татьяны Голиковой с депутатами фракции ЛДПР Марков напомнил, что Всемирная организация здравоохранения считает людей молодыми от 18 до 44 лет.

По его мнению, данная мера положительно скажется на поддержке молодых семей, поскольку одним из ключевых критериев участия в федеральных и региональных программах является возраст (35 лет).

— Положительное решение этого вопроса, безусловно, в значительной степени повысит шансы молодых семей на получение государственной поддержки улучшения своих жилищных условий, — цитирует слова Маркова пресс-служба регионального отделения партии.