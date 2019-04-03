Сотрудники польской погранслужбы задержали россиянина, пытавшегося вывезти троих детей из Швеции через Варшаву. Об инциденте сообщил советник Посольства РФ в Польше Вячеслав Выборнов.

— Вчера польские пограничники задержали семью гражданина России — отца и троих его детей. Ранее он проживал в Швеции. Мать детей попала в больницу. Из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приёмную семью — мусульман, выходцев из Ливана, — цитирует слова Выборнова РИА "Новости".

Он добавил, что в прошлом году россиянин просил убежища в Швеции, поэтому российских документов у него не было.

В связи с этим он был вынужден обратиться в Генконсульство Гётеборга за свидетельством о возвращении в Россию через Польшу, однако в Варшаве его задержали пограничники.

Отмечается, что в настоящий момент мужчина находится в полицейском участке аэропорта.