Гид, который работал на месте, похвалил туристов за то, что они не растерялись в столь страшной ситуации.

В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной падением части ледника Брейдамеркюрйёкюдль в воду.

Как сообщается на сайте Iceland Monitor, люди стояли на каменистом берегу лагуны и сразу не осознали весь масштаб опасности. Когда же волна начала двигаться к берегу, увеличиваясь в размерах, туристы стали карабкаться на скалы.

Как отметил гид туристического агентства Стефен Мантлер, "было немного страшно, но все были в безопасности и остались сухими". По его словам, главное, что туристы не растерялись в этой ситуации.