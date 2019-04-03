Названа официальная дата выхода Borderlands 3

Продолжение популярной игры выйдет 13 сентября. Версия для ПК будет эксклюзивна для Epic Games Store.

Компания Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В соответствующем видео разработчики подтвердили дату выхода игры — проект будет доступен 13 сентября 2019 года.

Как и сообщалось ранее, шутер будет эксклюзивом для магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store. Два нюанса: речь идёт только о версии игры для ПК, эксклюзив будет временный (первые 6 месяцев).