Названа официальная дата выхода Borderlands 3
Фото: © Borderlands 3
Продолжение популярной игры выйдет 13 сентября. Версия для ПК будет эксклюзивна для Epic Games Store.
Компания Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В соответствующем видео разработчики подтвердили дату выхода игры — проект будет доступен 13 сентября 2019 года.
Как и сообщалось ранее, шутер будет эксклюзивом для магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store. Два нюанса: речь идёт только о версии игры для ПК, эксклюзив будет временный (первые 6 месяцев).
Сейчас все желающие уже могут оформить предварительный заказ игры. Есть три варианта: стандартное издание, расширенное и суперрасширенное. Цены — 1999 рублей, 2999 рублей и 3499 рублей соответственно. Издания отличаются между собой дополнительным контентом, цифровыми бонусами, а также наличием сезонного пропуска.