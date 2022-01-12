Предпоследний король СНГ За 1/2 пятилетки в СССР построили Беломорский канал. За две пятилетки прорыли метро в Москве, за три — подготовили космическую программу. Шесть пятилеток Казахстаном правил Нурсултан Назарбаев. 11 января, 21:40 Фото © ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нурсултан Назарбаев, Лидер Нации, Елбасы с большой буквы Е, Первый Президент Республики Казахстан, почётный металлург, железнодорожник, старейшина и обладатель ещё 50 международных наград, которые никому не интересны, подал в отставку в стиле Бориса Ельцина — то, что теперь называют "я устал, я ухожу".

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Нурсултан — он и город, и улица

Его именем названо более десяти улиц и проспектов, три парка-заповедника, пик на северном склоне Тянь-Шаня, учреждения культуры, 20 элитных школ и главный университет страны. Внушительный список, не правда ли?

Вопрос остаётся один: как же Назарбаев заслужил такую честь?

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Сразу после отставки Назарбаева казахи первым делом переименовали столицу из Астаны в Нур-Султан. К концу этого текста вы поймёте, что это далеко не первый подобный случай — в культе личности Лидеру Нации никогда не отказывали.

Назарбаев — значит "безальтернативный"

Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахской ССР в далёком 1990 году, когда ещё не было ни "Твиттера", ни "Инстаграма", а мобильными телефонами пользовались пятнадцать человек на весь СССР. Тогда Елбасы победил на безальтернативных выборах — ровно так, как это сделал Горбачёв. Чтобы вы понимали — это как выбор между метро и автомобилем, когда на дорогах 10-балльные пробки.

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Идея с такими выборами Назарбаеву очень понравилась (ещё бы!), поэтому на встрече в Москве он выступал за сохранение Союза или, по крайней мере, превращение его в конфедерацию. В ходе подписания договора с Ельциным и Горбачёвым Назарбаев выторговал себе пост председателя Правительства Союза Суверенных Государств. Но этим планам помешал августовский путч ГКЧП.

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Ловко переобувшись прямо в воздухе, Назарбаев сделал вид, что СССР ему никогда не был интересен, и 28 августа 1991 года на Пленуме ЦК КП Казахстана заявил о своём выходе из КПCC. А через пять дней подписал Алма-Атинскую декларацию о целях и принципах СНГ, подтверждающую упразднение СССР.

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Спустя полгода состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

Других кандидатов в бюллетене не было.

В течение нескольких следующих лет простой селянин из Каскеленского района Алма-Атинской области знакомится с верхушкой мирового истеблишмента и утверждает новое государство на карте. В 1992 году Казахстан становится членом ОБСЕ и принимается в ООН. В 1993-м вводится первая национальная валюта — тенге. А в 1994 году избирается первый Парламент Казахстана.

В 1995 году в результате состоявшегося 29 апреля референдума президентские полномочия Назарбаева продлеваются до 2000 года. Тогда же была принята новая Конституция Казахстана, расширяющая полномочия президента в ущерб полномочиям парламента: законодательная инициатива целиком перешла к Елбасы.

Назарбаев — значит "бессменный"

10 января 1999 года Назарбаев вновь был избран президентом Республики Казахстан, получив 79,78% голосов избирателей. Спустя буквально месяц исполняющим обязанности главы Российской Федерации будет назначен никому пока не известный полковник КГБ Владимир Путин. Позже Елбасы и его молодой коллега обнаружат странное сходство — их объединяет любовь к зимним видам спорта. Правда, в отличие от президента России, Назарбаев к моменту их знакомства уже прочно встал на лыжи.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время отдыха на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане по окончании неформального саммита СНГ, 2002 год. Фото © РИА "Новости" / Сергей Величкин

Экономика по-назарбаевски

За следующие пять лет Елбасы и его товарищи по СНГ создают Евразийское экономическое сообщество, развивают сотрудничество в банковской сфере и обещают вместе налаживать отношения с Китаем (которому до этого нет никакого дела). В Казахстане в разные годы проходят Евразийский медиафорум, Год поддержки села и Всемирный курултай казахов, царит атмосфера дружбы и взаимопонимания.

В 2005 году Назарбаев вновь побеждает на выборах, получив более 90% голосов избирателей.

Бесперебойная машина Елбасы, казалось, встаёт на прочные рельсы — но тут в дело вмешивается мировой финансовый кризис.

Всё происходит по известной схеме — проще говоря, лопается пузырь ипотечных кредитов. Информационные агентства сообщают, что внешний долг Казахстана превышает 80 миллиардов долларов. Страна чуть не остаётся без стратегического запаса зерна, дорожают хлеб, подсолнечное масло, молоко и соль.

23 декабря 2008 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на публичной церемонии заявляет:

— Видимо, ко дну подходим: снижение экономики везде и всюду.

Суммарные убытки 37 банков Казахстана за первый квартал 2009 года составляют почти два миллиарда долларов. Активы Национального фонда тают на треть за полгода. По итогам 2009 года на антикризисную программу тратится более десяти миллиардов долларов. Страну сильно штормит, девальвация сменяет девальвацию, и, наконец, в начале 2010 года буря стихает.

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Назарбаев — значит "вечный"

А 15 июня 2010 года за Нурсултаном Назарбаевым официально закрепляется статус Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, что в переводе на казахский и даёт благозвучное "Елбасы".

Почувствовав на собственной шкуре, каково это — оказаться на грани финансового краха, Назарбаев решает, что власть нужно держать в ежовых рукавицах. И никогда не отпускать.

В 2011 году издание Handelsblatt оценивало состояние Назарбаева в 1,1 миллиарда долларов, поставив казахстанского лидера на десятое место в рейтинге самых состоятельных и могущественных правителей планеты. В рейтинге, составленном Economist Intelligence Unit, по уровню развития демократии Казахстан в 2011 году занимает 137-е место из 167 стран.

Казахи пытаются заявить о нелегитимности Назарбаева — фактически правление Елбасы начинает напоминать абсолютную монархию.

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Протесты и последствия

В декабре 2011 года проходят демонстрации в Мангистауской области, описанные мировыми СМИ как самая большая акция протеста за время правления Назарбаева. Массовая забастовка нефтяников выливается в крупные беспорядки в Жанаозене с 15 погибшими, сотнями раненых и арестованных.

Обеспокоенный Назарбаев отклоняет предложения парламента республики о продлении полномочий действующего президента без всенародных выборов до 2020 года. 31 января Конституционный совет Казахстана признаёт закон о замене выборов на референдум неконституционным.

В этот же день, выступая с обращением к народу, президент соглашается с решением совета и фактически отказывается продлевать свою власть до 2020 года. Вместо этого он предлагает более мягкий вариант — провести президентские выборы досрочно.

Как вы уже догадались, на них Назарбаев получает 95,5 процента голосов — и его полномочия продлеваются до 2016 года. По Конституции одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд, но есть нюанс — это ограничение не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан. Проще говоря, на Елбасы.

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Международная критика

В 2013 году международная организация "Репортёры без границ" отнесла Назарбаева в список главных противников свободы информации. Она же считает Казахстан одним из самых несвободных государств в сфере СМИ и Интернета. Хотя конституция предусматривает свободу прессы, большая часть медиасектора контролируется государством или дружественными государству владельцами. Клевета является уголовным преступлением, а Уголовный кодекс запрещает оскорблять президента.

Тогда же, в 2013-м, веб-сайт About.com, принадлежащий газете New York Times, добавил Нурсултана Назарбаева в "список худших диктаторов Азии 2013 года". А его супруга, Сара Назарбаева, вошла в список 16 жён самых деспотичных лидеров мира по версии новостного портала Business Insider.

Однако на критику Елбасы обращает мало внимания. В марте 2015 года Назарбаев был зарегистрирован кандидатом в президенты для участия в досрочных президентских выборах Республики Казахстан 26 апреля 2015 года. Там он по традиции набрал 97,75% голосов.

Кадры хроники © Соцсети

Назарбаев. Новое время

К 2015 году минимальный размер зарплаты в стране вырастает до 21 364 тенге. Это около 65 долларов.

Основным локомотивом развития страны остаётся масштабный экспорт минеральных и энергетических ресурсов, а также сельское хозяйство. Экспорт пшеницы — один из главных источников валютных поступлений в экономику страны. Индустриализация — только в долгосрочной перспективе.

Несмотря на вступление Казахстана в ВТО 30 ноября 2015 года, интерес многих мировых игроков к торговым возможностям страны продолжает уменьшаться уже несколько лет подряд.

Внешняя политика Казахстана прежде всего направлена на Россию, Китай, США, ЕС и арабские страны. Лучше всего обстоят дела с последними — в ОАЭ Назарбаев часто наведывался сам и подписал там более 80 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. С остальными партнёрами наладить такой же плотный контакт пока не получилось.

Елбасы и культура

В столице периодически проходят недели документального кино, как, например, "Тұнғыш-Первый" (посвящён празднованию Дня Первого Президента Казахстана 1 декабря). Там показывают восемь документальных фильмов, отражающих жизнь и деятельность Назарбаева. Каждый день посвящён различным этапам истории независимого Казахстана и роли лидера нации в развитии государства.

В культуре жизни Казахстана происходит очевидное: страна переживает период национального возрождения. Повсюду слышны разговоры о "традициях титульной нации" и "возвращении к истокам". А Назарбаев призывает сохранять казахский язык, объединяющий всех казахстанцев.

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Нурсултан Назарбаев считает, что нужно писать новый эпос и всячески рекламировать Казахстан за рубежом. Специально по такому поводу в 2004 году он даже выписал из Голливуда Марка Дакаскоса и Джейсона Скотта Ли (если вы не знаете, кто это, то представьте двух Ван Даммов категории Б).

В исторической драме "Кочевник" разворачивается борьба между кучкой жителей Туркестана (ого! вот это метафора!) и залётной шайкой джунгаров. К сожалению, в фильме нет ни внятного национального колорита, ни музыки, ни обычаев, а есть только 40 миллионов долларов, потраченных впустую, и невероятной красоты виды степей — но за это благодарить надо не Назарбаева.

Кадр из фильма "Кочевник", сайт © "Кинопоиск"

Единственный известный на весь мир символ Казахстана — это, безусловно, Борат Сагдиев, пародийный персонаж английского комика Саши Барона Коэна. Усатый корреспондент заслужил всенародную любовь благодаря детской непосредственности и ультраконсервативным взглядам — по мнению Бората, женщина всегда ниже мужчины по любым параметрам, как и представители других рас и религий. Несмотря на то что картина высмеивает казахов и всё, что связано со страной, количество туристов, посетивших Казахстан после выхода скандального фильма, действительно выросло — в четыре раза. Казахи даже попытались снять ответный фильм "Борату", он назывался "Брат мой — Борат". Однако, в отличие от чёрной комедии Коэна, казахстанская картина не имела такого успеха. Назарбаев же великодушно призвал относиться к Борату с юмором.

Кадр из фильма © "Борат"

Сам Елбасы творчество очень любит и уважает — правда, по-своему. Назарбаев — большой поклонник домбры. Он даже учредил государственный праздник, который отмечается в первое воскресенье июля.

— Домбра — это душа казаха. Вечером придёшь, возьмёшь, начинаешь перебирать — и у тебя всё забывается, воспоминания какие-то идут. Мне это нравится, мне нравятся люди, которые хорошо играют на домбре, — признавался в одном из интервью Елбасы.

Конец эпохи

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента по собственному желанию и подписал соответствующий указ. В своём обращении к народу он заявил:

В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана Назарбаев

На управление страной он потратил около 11 тысяч дней. А ушёл за 180 секунд. Правда, нельзя сказать, что он действительно ушёл — в значении "отрёкся от власти" или, упаси бог, "канул в Лету". Он просто освободил президентское кресло.

После ухода с поста Назарбаев остаётся главой усиленного Совета безопасности (эта должность даёт ему неограниченные полномочия — больше, чем у первого лица) и Лидером Нации (титул, как вы уже догадались, даётся пожизненно). Все выдвигаемые Елбасы инициативы подлежат обязательному рассмотрению государственными органами и должностными лицами.

Он имеет право возглавлять Ассамблею народов Казахстана, входить в состав Конституционного совета и Совета безопасности страны, при этом с ним обязаны согласовывать все инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства.

Лидер Нации — неприкосновенное лицо. То есть его не могут привлечь к ответственности за действия, совершённые в период нахождения на посту президента страны, даже когда он уйдёт на заслуженный отдых. Ему и его семье гарантируется неприкосновенность собственности и банковских счетов.

Кстати, менее чем через сутки после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева его дочь Дарига стала спикером казахстанского сената. Средняя дочь Динара и её муж Тимур Кулибаев занимали тогда 722-ю строку в списке миллиардеров Forbes с совокупным состоянием в 6,4 миллиарда долларов.

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Авторы Алексей Соков