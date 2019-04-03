В Госдуме рассказали, сколько Крым потерял за годы в составе Украины

По данным депутата Андрея Козенко, доход годового бюджета полуострова даже в лучшие времена под контролем Киева был на 30 миллиардов меньше, чем в 2018 году.

За 23 года в составе Украины Крым потерял более 1,5 триллиона рублей, сообщил депутат Государственной думы от полуострова Андрей Козенко. Эти цифры он озвучил на заседании рабочей группы по вопросам определения суммы ущерба, нанесённого полуострову из-за действий Киева.

По словам Козенко, в 2018 году доходы бюджета Крыма составили 54,8 миллиарда рублей. Он отметил, что даже в лучшие "украинские" времена они не превышали 22 миллиарда по курсу 2014 года.

— Даже укрупнённый расчёт нам покажет, что за 23 года 30 миллиардов — это 690 миллиардов рублей. Понятно, что это приблизительные цифры... В общем-то, это будет недополученная выгода крымчан, упущенная выгода, — заявил Козенко.