Самолёт разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту находилось 157 человек.

Самолёт Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, который потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, мог разбиться из-за столкновения с посторонним предметом или птицей, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Именно из-за этого столкновения повредился датчик "угла атаки", который в свою очередь стал причиной активации программы коррекции маневрирования — MCAS. Пилоты не смогли отключить систему, и авиалайнер потерпел крушение.

MCAS — это система, которая защищает воздушное судно от сваливания, но если она активируется безосновательно, то фактически ведёт к крушению авиалайнера.