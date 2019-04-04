Госдума приняла закон о хостелах в новой редакции, которую накануне днём одобрила согласительная комиссия, состоявшая из представителей нижней и верхней палат парламента. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября.

— Сегодня мы большинством принимаем закон в редакции согласительной комиссии. Было решено, что закон вступит в силу с 1 октября текущего года, — сказала сопредседатель комиссии Галина Хованская.

Теперь законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.