Госдума приняла закон о хостелах в новой редакции
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Госдума приняла закон о хостелах в новой редакции, которую накануне днём одобрила согласительная комиссия, состоявшая из представителей нижней и верхней палат парламента. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября.
— Сегодня мы большинством принимаем закон в редакции согласительной комиссии. Было решено, что закон вступит в силу с 1 октября текущего года, — сказала сопредседатель комиссии Галина Хованская.
Теперь законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.
Согласно законопроекту, будет запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.