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Регион
Опубликовано 4 апреля 2019, 11:09

Госдума приняла закон о хостелах в новой редакции

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Госдума приняла закон о хостелах в новой редакции, которую накануне днём одобрила согласительная комиссия, состоявшая из представителей нижней и верхней палат парламента. Согласно новой версии текста, закон вступит в силу 1 октября.

Сегодня мы большинством принимаем закон в редакции согласительной комиссии. Было решено, что закон вступит в силу с 1 октября текущего года, — сказала сопредседатель комиссии Галина Хованская.

Теперь законопроект направлен на одобрение в Совет Федерации.

Согласно законопроекту, будет запрещено использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.

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Янковская Ольга
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