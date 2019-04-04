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Опубликовано 4 апреля 2019, 10:39

Челябинский геймер пойдёт под суд за взлом компьютера через YouTube

Фото © Flickr/Johan Viirok

Фото © Flickr/Johan Viirok

Потерпевшими признали сразу трёх человек из Башкирии, а также Архангельской и Рязанской областей.

Геймера из Челябинска, который решил попробовать свои силы в качестве хакера, будут судить за взлом чужих компьютеров с помощью YouTube. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Согласно версии следствия, 25-летний молодой человек в сентябре 2017 года приобрёл программу для несанкционированного копирования компьютерной информации. Ссылку на скачивание этой программы он оставил в описании под видео о прохождении одной из игр на YouTube.

Пользователи, переходя по ссылке, скачивали вирус. Благодаря ему можно было получить доступ к логинам и паролям от разных сайтов, которыми до этого пользовались потерпевшие.

Преступление удалось выявить сотрудникам ФСБ РФ. Среди потерпевших — три человека (жители Башкирии, Архангельской и Рязанской областей). В настоящий момент уголовное дело находится в Центральном районном суде.

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Сергей Сурепин
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