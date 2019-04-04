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Регион
Опубликовано 4 апреля 2019, 13:14

Глава Минприроды заявил, что выпустить косаток из "китовой тюрьмы" нужно летом

Фото: © Пресс-служба Минприроды России

Фото: © Пресс-служба Минприроды России

Зимой освободить животных было невозможно — это их просто убило бы, пояснил Кобылкин.

Выпустить в дикую природу косаток и белух из "китовой тюрьмы" в приморской бухте Средняя необходимо предстоящим летом. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Мы прошли очень тяжёлый период времени — зиму, когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех убили. Наступает летний период, когда эту работу провести можно и нужно, — сказал глава Минприроды и добавил, что для животных свобода лучше любой "золотой клетки".

Ранее Лайф писал, что сын легендарного исследователя океанов Жак-Ива Кусто со своей командой прилетел в Россию, чтобы участвовать в освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы". После этого Жан-Мишель Кусто намерен снять документальный фильм об освобождении животных.

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Алёна Темирчиева
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