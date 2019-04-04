Глава Минприроды заявил, что выпустить косаток из "китовой тюрьмы" нужно летом

Зимой освободить животных было невозможно — это их просто убило бы, пояснил Кобылкин.

Выпустить в дикую природу косаток и белух из "китовой тюрьмы" в приморской бухте Средняя необходимо предстоящим летом. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

— Мы прошли очень тяжёлый период времени — зиму, когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех убили. Наступает летний период, когда эту работу провести можно и нужно, — сказал глава Минприроды и добавил, что для животных свобода лучше любой "золотой клетки".