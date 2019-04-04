Госдума приняла в I чтении закон о закреплении 22-й кнопки за муниципальным ТВ

В случае утверждения нормы в каждом муниципальном образовании будет определяться один обязательный телеканал.



Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении муниципальных телеканалов в перечень общедоступных и обязательных. Согласно документу 22-ю кнопку предлагается закрепить за местным ТВ по аналогии с законом о 21-й кнопке для региональных каналов, которые были включены в перечень обязательных.

— Не менее 20% от общего времени канала, вещающего на территории соответствующего муниципалитета, должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, — поясняется на сайте Госдумы.

Ещё одно требование к кандидату на статус общедоступного местного телеканала — его продукция должна содержать не менее 75% национальной продукции. Авторы законопроекта считают, что его принятие "создаст условия по обеспечению граждан РФ наиболее полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в муниципальном образовании по месту их проживания".