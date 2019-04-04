Депутаты рассказали, о чём хотят спросить Медведева

Народных избранников интересуют вопросы развития экономики, налоговой реформы и другие.

Дмитрий Медведев с ключевыми министрами 17 апреля приедет в Госдуму, чтобы отчитаться перед депутатами о проделанной работе. Перед этим премьер-министр отдельно встретится с представителями каждой фракции. Первыми зададут вопросы премьеру депутаты фракции ЛДПР, их встреча состоится уже 4 апреля.

— Избирателей больше всего сейчас волнуют вопросы так называемой мусорной реформы и роста тарифов на услуги ЖКХ и позиции ФАС по поводу некорректности их определения. Вопрос остаётся актуальным по проблеме дольщиков, — передаёт News.ru слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Кроме того, в ЛДПР затронут темы введения прогрессивной шкалы налогообложения и поддержки семей с детьми.

Встреча с фракцией КПРФ состоится 5 апреля. В партии изданию рассказали, что намерены обсудить два блока вопросов. Первый — экономическая политика и промышленное развитие, в рамках которого поднимут тему внедрения "народных предприятий" как формы экономической деятельности. Во втором рассмотрят проблемы образования и науки.

"Справедливая Россия" 9 апреля обсудит с Медведевым стимулирование экономического роста, вопросы ЖКХ и проблемы добычи рыбы и квот добычи других богатств моря.

Депутаты фракции "Единая Россия" встретятся с премьером 11 апреля. Темы разговора пока не определены. Ожидается, что вопросы будут сформулированы на следующей неделе на заседании президиума фракции.