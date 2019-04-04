Депутаты рассказали, о чём хотят спросить Медведева
Дмитрий Медведев. Фото: © VK/ Дмитрий Медведев
Народных избранников интересуют вопросы развития экономики, налоговой реформы и другие.
Дмитрий Медведев с ключевыми министрами 17 апреля приедет в Госдуму, чтобы отчитаться перед депутатами о проделанной работе. Перед этим премьер-министр отдельно встретится с представителями каждой фракции. Первыми зададут вопросы премьеру депутаты фракции ЛДПР, их встреча состоится уже 4 апреля.
— Избирателей больше всего сейчас волнуют вопросы так называемой мусорной реформы и роста тарифов на услуги ЖКХ и позиции ФАС по поводу некорректности их определения. Вопрос остаётся актуальным по проблеме дольщиков, — передаёт News.ru слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
Кроме того, в ЛДПР затронут темы введения прогрессивной шкалы налогообложения и поддержки семей с детьми.
Встреча с фракцией КПРФ состоится 5 апреля. В партии изданию рассказали, что намерены обсудить два блока вопросов. Первый — экономическая политика и промышленное развитие, в рамках которого поднимут тему внедрения "народных предприятий" как формы экономической деятельности. Во втором рассмотрят проблемы образования и науки.
"Справедливая Россия" 9 апреля обсудит с Медведевым стимулирование экономического роста, вопросы ЖКХ и проблемы добычи рыбы и квот добычи других богатств моря.
Депутаты фракции "Единая Россия" встретятся с премьером 11 апреля. Темы разговора пока не определены. Ожидается, что вопросы будут сформулированы на следующей неделе на заседании президиума фракции.
Ранее Лайф сообщал, что Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.