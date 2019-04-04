Отец снял на видео, как заставил сына разбить PlayStation 4 за двойки в школе
Мальчику настолько понравилась игра Fortnite, что его успеваемость стала заметно снижаться.
Американец Тре Кросби поделился видео о том, как он заставил своего сына Трейси разбить игровую консоль PlayStation 4. Причина проста — плохая успеваемость подростка из-за большой любви к играм (в том числе, к Fortnite).
В начале видео мужчина обратился к подпискам. Американец рассказал, что современные гаджеты — причина того, что дети отвлекаются от учёбы. Параллельно со своей речью он упаковал консоль в пакет.
После этого мужчина и его сын вышли во двор. Там американец дал Трейси палку и велел разбить консоль. После этого на консоль уронили огромный булыжник. Всё это довело подростка до слёз, а по самой консоли ещё проехались машиной.