Отец снял на видео, как заставил сына разбить PlayStation 4 за двойки в школе

Мальчику настолько понравилась игра Fortnite, что его успеваемость стала заметно снижаться.

Американец Тре Кросби поделился видео о том, как он заставил своего сына Трейси разбить игровую консоль PlayStation 4. Причина проста — плохая успеваемость подростка из-за большой любви к играм (в том числе, к Fortnite).

В начале видео мужчина обратился к подпискам. Американец рассказал, что современные гаджеты — причина того, что дети отвлекаются от учёбы. Параллельно со своей речью он упаковал консоль в пакет.