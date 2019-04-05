В Кремле считают главным в Ливии — не допустить кровопролития
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Россия будет содействовать политическому урегулированию конфликта, сказал Песков.
Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии, где командующий национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи для дальнейшего свержения правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию в Ливии. Безусловно, считаем главное — чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития, — сказал он.
Песков заявил о намерении России прикладывать все возможные усилия для полного урегулирования ситуации мирными политическими средствами.
Напомним, после убийства Муаммара Каддафи в Ливии фактически сформировалось двоевластие: в Триполи находится правительство, поддерживаемое ООН, а на востоке страны — избранный парламент, на стороне которого армия.