Принц Гарри хочет запретить Fortnite, потому что она создана для зависимых

В настоящий момент принц призывает родителей принять меры и заставить своих детей больше взаимодействовать с внешним миром.

Принц Гарри (герцог Суссекский) выступил с призывом запретить игру Fortnite. Об этом сообщает Variety.

Представитель британской королевской семьи пообщался с экспертами по психическому здоровью по поводу игр и социальных сетей. Гарри заявил, что последние вызывают более сильную зависимость, чем алкоголь или наркотики. По поводу Fortnite принц подчеркнул, что игра не должна быть разрешена.

Она [Fortnite] создана для зависимых. Зависимость старается удержать вас перед компьютером как можно дольше. Это очень безответственно. Принц Гарри