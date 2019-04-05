Принц Гарри хочет запретить Fortnite, потому что она создана для зависимых
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В настоящий момент принц призывает родителей принять меры и заставить своих детей больше взаимодействовать с внешним миром.
Принц Гарри (герцог Суссекский) выступил с призывом запретить игру Fortnite. Об этом сообщает Variety.
Представитель британской королевской семьи пообщался с экспертами по психическому здоровью по поводу игр и социальных сетей. Гарри заявил, что последние вызывают более сильную зависимость, чем алкоголь или наркотики. По поводу Fortnite принц подчеркнул, что игра не должна быть разрешена.
Она [Fortnite] создана для зависимых. Зависимость старается удержать вас перед компьютером как можно дольше. Это очень безответственно.
Также принц Гарри призывает родителей принять меры и заставить своих детей больше взаимодействовать с внешним миром. Вместе с этим член королевской семьи признал, что многие не знают, как решить проблемы такого характера.