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Регион
Опубликовано 5 апреля 2019, 11:51

Принц Гарри хочет запретить Fortnite, потому что она создана для зависимых

Фото © Finnbarr Webster/PA via AP)

Фото © Finnbarr Webster/PA via AP)

В настоящий момент принц призывает родителей принять меры и заставить своих детей больше взаимодействовать с внешним миром.

Принц Гарри (герцог Суссекский) выступил с призывом запретить игру Fortnite. Об этом сообщает Variety.

Представитель британской королевской семьи пообщался с экспертами по психическому здоровью по поводу игр и социальных сетей. Гарри заявил, что последние вызывают более сильную зависимость, чем алкоголь или наркотики. По поводу Fortnite принц подчеркнул, что игра не должна быть разрешена.

Она [Fortnite] создана для зависимых. Зависимость старается удержать вас перед компьютером как можно дольше. Это очень безответственно.

Принц Гарри

Также принц Гарри призывает родителей принять меры и заставить своих детей больше взаимодействовать с внешним миром. Вместе с этим член королевской семьи признал, что многие не знают, как решить проблемы такого характера.

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Сергей Сурепин
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