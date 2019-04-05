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Опубликовано 5 апреля 2019, 13:09

Мужчину подозревали в убийстве подруги, пока в её горле не нашли зубочистку

Фото: © Elsevier/Journal of Forensic and Legal Medicine

Фото: © Elsevier/Journal of Forensic and Legal Medicine

Постороннего предмета не было видно при визуальном осмотре и на рентгеновских снимках.

В Португалии женщина дважды обращалась в отделение неотложной помощи с жалобой на застрявший в горле после перекуса предмет. Врачи оба раза отправили её домой, списав боли на простуду.

Спустя некоторое время бойфренд женщины нашёл её тело, лежавшее в крови в ванной комнате, — в итоге мужчину заподозрили в убийстве возлюбленной.

Свет на произошедшее пролило вскрытие тела — патологоанатомы нашли застрявший в пищеводе женщины кусок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра.

Фото: © Elsevier / Journal of Forensic and Legal Medicine

Фото: © Elsevier / Journal of Forensic and Legal Medicine

По мнению патологоанатома, который осматривал тело женщины, смерть наступила в результате сильного воспаления, которое привело к сердечной недостаточности. Отмечается, что кусок зубочистки не был виден на рентгеновских снимках и при осмотре горла, когда женщина обращалась к врачам.

Ранее сообщалось о спортсмене из США, который случайно проглотил зубочистку, после чего у него началось заражение крови.

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Эмила Сидорова
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