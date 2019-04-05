Подросток обменял консоль на машину для матери и получил подарки от Microsoft
Фото © Facebook/Krystal Preston
В настоящий момент не уточняется, какую именно модель консоли пожертвовал 13-летний американец.
Американские журналисты обратили внимание на историю юного Уильяма Престона из Фернли (Невада). 13-летний подросток обменял свою игровую консоль Xbox на авто марки Chevrolet Metro для своей матери.
Мать подростка заявила, что у неё просто нет слов, чтобы описать свои чувства. Уильям подстригал газоны и убирал дворы, чтобы заработать денег. По словам Уильяма, авто стоило очень дёшево — он обменял машину на свою консоль Xbox.
По словам матери подростка, в настоящий момент в их семье достаточно тяжёлый период. Женщине приходится самой содержать троих детей. Пользователи уже начали собирать деньги на помощь семье, а программный директор Xbox Live Ларри Хёрб уже отправил подарки Уильяму и его семье.