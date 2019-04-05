Snapchat запустил игровую платформу для мобильных устройств

Новый сервис получил название Snap Games и включает в себя пять оригинальных многопользовательских игр.

Компания Snap Inc. (владельцы Snapchat) запустила новую игровую платформу для мобильных устройств. Сервис получил название Snap Games. Презентация была проведена на мероприятии Snap Partner Summit.

Новый сервис позволяет моментально запускать игры из "Снэпчата" (для этого не понадобятся дополнительные загрузки). Пользователи социальной сети смогут отслеживать список друзей, с которыми они играют. Также геймеры смогут общаться с помощью голосового или текстового чата.

В настоящий момент в Snap Games доступны пять игр: Tiny Royale от Zynga, Snake Squad от Game Closure, C.A.T.S. Drift Race от ZeptoLab, In Zombie Rescue Squad от PikPok и Alphabear Hustle от Spry Fox. В отличие от Snappables, которая состояла из набора игр с использованием дополненной реальности, в Snapgames представлены более классические мобильные игры (а-ля Mario Party).