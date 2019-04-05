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Опубликовано 5 апреля 2019, 14:55

Сразу две популярные игры на Switch получат поддержку виртуальной реальности

Фото © Nintendo EPD&nbsp;

Фото © Nintendo EPD 

Таким образом японские разработчики хотят развивать дополнительный сервис в рамках своей игровой консоли.

После провала с Virtual Boy в 90-х годах японская компания Nintendo никак не развивала виртуальную реальность в рамках своих платформ. Однако ситуация меняется. В марте компания показала новый комплект Labo VR, который превращает консоль Switch в импровизированный шлем виртуальной реальности. Теперь же разработчики заявили, что планируют развивать это направление, не ограничиваясь только маленькими играми.

Таким образом, поддержку виртуальной реальности получат сразу две крупные игры — The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Пока что разработчики не уточняют технические аспекты и другие подробности обновлённых проектов.

Поддержка Labo VR появится 26 апреля. Nintendo планирует выпустить бесплатное обновление для двух игр.

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Сергей Сурепин
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