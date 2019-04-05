Сразу две популярные игры на Switch получат поддержку виртуальной реальности

После провала с Virtual Boy в 90-х годах японская компания Nintendo никак не развивала виртуальную реальность в рамках своих платформ. Однако ситуация меняется. В марте компания показала новый комплект Labo VR, который превращает консоль Switch в импровизированный шлем виртуальной реальности. Теперь же разработчики заявили, что планируют развивать это направление, не ограничиваясь только маленькими играми.