Ребёнок разбил молотком авто родителей из-за запрета играть в Fortnite
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Оказалось, взрослые попросту забрали у малыша консоль и спрятали её в неизвестном для ребёнка месте.
После того как ВОЗ признала игровую зависимость болезнью, ко многим играм начали проявлять особый интерес. Это касается как специалистов в области детской психики, так и обычных врачей. Об этом сообщает Bostonglobe.
Например, Майкл Рич (доктор из Бостонской детской больницы) заявил, что Fortnite — серьёзная угроза для психики детей. Вместе с этим он поделился историей, которая подтверждает его слова. Доктор рассказал о случае, когда ребёнок молотком разбил авто своих родителей из-за запрета играть в Fortnite.
Оказалось, родители спрятали консоль ребёнка в неизвестном для него месте. Мальчик подумал, что устройство находится в авто, поэтому взял молоток и разбил лобовое стекло. Также в отчёте доктора указано, что дети начали отказываться мыться и есть, если им не разрешают проводить время за Fortnite.