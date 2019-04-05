Ребёнок разбил молотком авто родителей из-за запрета играть в Fortnite

Оказалось, взрослые попросту забрали у малыша консоль и спрятали её в неизвестном для ребёнка месте.

После того как ВОЗ признала игровую зависимость болезнью, ко многим играм начали проявлять особый интерес. Это касается как специалистов в области детской психики, так и обычных врачей. Об этом сообщает Bostonglobe.

Например, Майкл Рич (доктор из Бостонской детской больницы) заявил, что Fortnite — серьёзная угроза для психики детей. Вместе с этим он поделился историей, которая подтверждает его слова. Доктор рассказал о случае, когда ребёнок молотком разбил авто своих родителей из-за запрета играть в Fortnite.