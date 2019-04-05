Эксперт оценила шансы ливийского фельдмаршала стать вторым Каддафи
Командующий Национальной армией Ливии Халифа Хафтар. Фото: © Twitter/Al Jazeera News
Она отметила слабость правительства в Триполи и силу Хафтара, которому "всё равно придётся договариваться".
Арабист Марианна Беленькая считает, что командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару не удастся силой взять власть в стране в свои руки. Свою точку зрения эксперт озвучила в эфире НСН.
— Во-первых, он человек уже в возрасте. По естественным причинам его правление долгим быть не может. Во-вторых, для этого нужно взять под контроль не только Триполи, но и другие районы, — пояснила арабист.
По словам Беленькой, население Ливии не будет готово беспрекословно подчиниться одной силе, как это было раньше. Эксперт отметила слабость правительства в Триполи и силу Хафтара, подчеркнув, что фельдмаршалу всё равно придётся договариваться.
Арабист добавила, что власти Триполи опасаются того, что командующий возьмёт город под свой контроль ради усиления своих позиций в переговорном процессе, который уже более года пытаются провести под эгидой ООН.
Напомним, о необходимости привлечения ООН для урегулирования ситуации в Ливии говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Лайф сообщал о захвате Халифом Хафтаром первого города по пути к Триполи.