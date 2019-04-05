Ранее сообщалось об их боевых столкновениях с формированиями Правительства национального согласия.

Подразделения Национальной армии Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вошли на территорию международного аэропорта Триполи, который расположен приблизительно в 24 километрах от центра столицы страны. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

В районе аэропорта произошли боевые столкновения сил Халифы Хафтара и формирований Правительства национального согласия — в них применялись различные виды вооружений.

Незадолго до этого войска Халифы Хафтара с боем заняли населённый пункт Суг-эль-Хамис, который расположен в 45 километрах к югу от Триполи.