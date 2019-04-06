Володин выступил за консультации с Госдумой при новых назначениях в кабмин
Вячеслав Володин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер также выразил мнение, что порядок отчёта правительства перед нижней палатой целесообразно детализировать.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал целесообразным участие нижней палаты в консультациях при назначении членов российского правительства. Его слова приводит пресс-служба ГД.
— На мой взгляд, было бы правильно, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют изменений в Конституции, — пояснил спикер.
Володин указал на то, что сегодня в соответствии с Конституцией РФ нижняя палата участвует в формировании кабмина только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства.
— Было бы целесообразно — подчёркиваю, на мой взгляд —дополнительно рассмотреть вопрос участия ГД в формировании Правительства РФ, — пояснил он.
Володин также выразил мнение, что порядок отчёта правительства перед нижней палатой целесообразно детализировать, особенно в части оценки деятельности ведомств. Он назвал правильными изменения в Конституции, внесённые в 2008 году, когда "были установлены нормы об обязанности правительства каждый год отчитываться перед депутатами о результатах деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой".
— Мы видим, что увеличилась ответственность правительства и власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль за принимаемыми решениями. В развитии этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств, — добавил председатель ГД.
Володин заметил, что за прошедшие 25 лет, "опираясь на Конституцию", в стране получилось сделать многое, но новые задачи развития требуют "большей эффективности". При этом он уточнил, что изменения не касаются базовых положений Конституции, которые "незыблемы".