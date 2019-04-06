В Кремле не обсуждали идею Володина об участии Госдумы в формировании кабмина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина об участии ГД в формировании российского правительства.
— Это новое предложение, — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС по данной инициативе.
Напомним, ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин назвал целесообразным участие нижней палаты российского парламента в консультациях при назначении членов правительства.