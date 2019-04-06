— Джулиан Ассанж считает, что имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством. Частично потому, что выполняется условие "исключительных причин", частично потому, что ошибки и упущения со стороны прокуратуры повлекли за собой дополнительные издержки , — приводит телеканал слова шведского адвоката Ассанжа Пера Самуэльссона.

Ассанж приобрёл известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году, когда им заинтересовались власти США, Ассанж приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанжа задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. С 2012 года он прячется в Посольстве Эквадора в столице Великобритании.