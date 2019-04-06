ВВС Ливии нанесли удары по подразделениям Хафтара
Использование авиации в целях защиты гражданских лиц санкционировал премьер Фаиз Сарадж.
Боевая авиация ливийского Правительства национального согласия, признанного мировым сообществом, нанесла удары по подразделениям Национальной армии Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, подразделения Хафтара подверглись авианалёту в местечке Гарьян — столице муниципалитета Эль-Джабал-эль-Гарби, расположенной к югу от Триполи. Использование авиации санкционировал премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж.
Отряды Национальной армии Ливии без боя заняли Гарьян 4 апреля.
Напомним, избежать военных столкновений в Ливии призывал Совет Безопасности ООН.
Ранее Лайф сообщал, что ливийский фельдмаршал Хафтар отказался вести переговоры с премьером Сараджем.