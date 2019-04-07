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Регион
Опубликовано 7 апреля 2019, 08:02

Матвиенко назвала лучшими годы работы с Путиным

Валентина Матвиенко. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Валентина Матвиенко. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее российский лидер поздравил председателя Совфеда с юбилеем и назвал её полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшими годы работы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в фильме на телеканале "Россия 1", приуроченном к её юбилею.

Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни, — сказала Матвиенко.

Она назвала годы работы с президентом сложными, но очень интересными и насыщенными. По словам Матвиенко, если президент приглашает в свою команду человека на работу, значит, он ему доверяет.

Напомним, сегодня Владимир Путин назвал Матвиенко полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.

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Константин Агапов
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