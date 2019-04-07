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Регион
Опубликовано 7 апреля 2019, 13:41

Матвиенко в свой юбилей прогуляется по Петербургу и посетит концерт

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Спикер Совета Федерации проведёт весь день в кругу семьи, с близкими и друзьями.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 70-летний юбилей встречает в кругу семьи в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал её пресс-атташе Владислав Пономаренко.

— Валентина Матвиенко отмечает юбилей в Петербурге. Проводит время в кругу семьи, с близкими, друзьями. Погода и вчера, и сегодня в Северной столице прекрасная — солнечная и тёплая, так что много времени получается проводить на свежем воздухе, гулять, — рассказал Пономаренко РИА "Новости".

По его словам, вечером Матвиенко планирует посетить концерт классической музыки, а накануне она произвела выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

Напомним, сегодня Валентина Матвиенко отмечает 70-летие. С юбилеем её поздравили президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

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