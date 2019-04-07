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Регион
Опубликовано 7 апреля 2019, 17:14

Володин обвинил США в разрушении международного права

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил уверенность, что США демонстрируют агрессивную внешнюю политику и разрушение международного права. Об этом он сказал с трибуны Межпарламентского союза.

Сегодня один из основных вызовов современности — подмена международного права единоличными решениями. Игнорирование интересов других государств и народов, а также реализация только права сильного — прямой путь к конфликтам и войнам, — указал Володин.

Политик добавил, что США поставили мир в Ближневосточном регионе под угрозу разрушения после признания израильского суверенитета над Голанскими высотами. Спикер ГД также обвинил Вашингтон в намеренном подрыве венесуэльской экономики для смены неугодной ему власти.

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Аннa Харитонова
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