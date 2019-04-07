Володин обвинил США в разрушении международного права

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил уверенность, что США демонстрируют агрессивную внешнюю политику и разрушение международного права. Об этом он сказал с трибуны Межпарламентского союза.

— Сегодня один из основных вызовов современности — подмена международного права единоличными решениями. Игнорирование интересов других государств и народов, а также реализация только права сильного — прямой путь к конфликтам и войнам, — указал Володин.