Правда, употреблять его нужно осторожно, дозированно и только после плотного обеда

Учёные из Университета Маршалла выяснили, что активный компонент перца чили — капсаицин — замедлил развитие рака лёгких у мышей. Онкологи выяснили, что этот алкалоид подавляет рост клеток аденокарциномы лёгких по трём человеческим клеточным линиям и практически полностью убивает метастазы.

Исследователи выяснили, что капсаицин убивает способность злокачественных опухолей к росту и активному питанию за счёт здоровых клеток, а также предотвращает прорастание в поражённые болезнью клетки кровеносных сосудов и не даёт больным клеткам распространяться в другие ткани.