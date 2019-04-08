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Опубликовано 8 апреля 2019, 07:49

Владельцы PUBG запустили собственный магазин с играми

Фото: © flickr/宇豪 胡

Фото: © flickr/宇豪 胡

Новая площадка, на которой можно приобретать видеоигры, получила название WeGame X.

Компания Tencent (владеет популярной игрой PUBG) запустила собственный магазин с играми. Новая площадка получила название WeGame X (созвучна с другими продуктами фирмы).

В настоящий момент в сервисе есть поиск, достижения, доступны модификации к играм, облачные сохранения, а также возможность возвращать деньги за покупки. Сейчас платформа работает в тестовом режиме, а её главные конкуренты — Steam и Epic Games Store.

Пока что в WeGame X можно найти игры только китайских разработчиков. В дальнейшем список будет пополняться.

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Сергей Сурепин
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