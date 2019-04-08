Авторы Overwatch анонсировали следующие события в игре

Компания Blizzard опубликовала тизер будущего внутриигрового события Overwatch на официальном сайте игры. В газете, которую показали разработчики, содержится сразу две заметки.

В первой заметке сказано о винокуренном заводе в Гаване (его выкупила анонимная финансовая компания). Завод основали Базилио и Клара Диасы порядка 200 лет назад. Длительное время популярность бренда Don Rumbotico не выходила за пределы Гаваны.

Во второй заметке сказано об урагане "Фердинанд" третьей категории. Он может нанести серьёзный урон инфраструктуре Кубы. В связи с этим местные власти призвали жителей принять все меры по обеспечению безопасности.