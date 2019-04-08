Фанаты Doom превратили игру в один большой коридор

Новая модификация, по задумке авторов, подойдёт тем, кто терялся в локациях оригинальной игры.

Разработчики DeXiaZ представили новую модификацию — Linear Doom. Она превращает карту оригинального шутера Doom 1993 года в один сплошной коридор.

Таким образом, теперь у пользователя есть возможность только немного двигаться вправо и влево. Большую часть времени игрокам придётся идти только вперёд. Разработчики сделали так, что теперь текстуры, враги и расположение всех кнопок и дверей остались прежними.