Фанаты Doom превратили игру в один большой коридор
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Новая модификация, по задумке авторов, подойдёт тем, кто терялся в локациях оригинальной игры.
Разработчики DeXiaZ представили новую модификацию — Linear Doom. Она превращает карту оригинального шутера Doom 1993 года в один сплошной коридор.
Таким образом, теперь у пользователя есть возможность только немного двигаться вправо и влево. Большую часть времени игрокам придётся идти только вперёд. Разработчики сделали так, что теперь текстуры, враги и расположение всех кнопок и дверей остались прежними.
По словам авторов модификации, теперь в игре невозможно заблудиться или обойти противников. Для запуска обновления понадобится оригинальный шутер и приложение GZDoom.