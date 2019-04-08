В магазине авторов Fortnite найдена критическая уязвимость

Как удалось выяснить одному из игроков, двухфакторная аутентификация в Epic Games Store работает не идеально.

Пользователь форума reddit под псевдонимом Naouak рассказал, что нашёл "дыру" в системе защиты магазина Epic Games Store (он принадлежит создателям Fortnite). Оказалось, что при авторизации двухфакторным методом на почту игрока приходит один и тот же уникальный ключ.