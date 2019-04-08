В магазине авторов Fortnite найдена критическая уязвимость
Фото: © twitter.com/FortniteGame
Как удалось выяснить одному из игроков, двухфакторная аутентификация в Epic Games Store работает не идеально.
Пользователь форума reddit под псевдонимом Naouak рассказал, что нашёл "дыру" в системе защиты магазина Epic Games Store (он принадлежит создателям Fortnite). Оказалось, что при авторизации двухфакторным методом на почту игрока приходит один и тот же уникальный ключ.
Токен, который отправляют разработчики, должен быть разовым. Это позволит избежать взлома учётной записи. Как рассказал геймер, ключ меняется только каждые полчаса.
Представители Epic Games Store пока не комментируют ситуацию.