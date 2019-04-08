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Регион
Опубликовано 8 апреля 2019, 11:18

Скоро выйдет игра, в которой вы с друзьями почувствуете себя шляпами — видео

Геймерам придётся соревноваться в различных режимах, чтобы кто-то один стал чемпионом игры.

Фото: © youtube/chapeau

Фото: © youtube/chapeau

Инди-студия Salt Castle (Австрия) сообщила о скором выходе альфа-версии своего необычного проекта. Разработчики подготовили многопользовательский платформер Chapeau.

Особенность игры — каждый пользователь должен будет управлять шляпой. Разработчики уже показали на видео, как будет выглядеть их будущий проект. Геймеры будут соревноваться за первенство в разных режимах.

В настоящий момент у игры нет точной даты выхода.

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Сергей Сурепин
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