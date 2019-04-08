Скоро выйдет игра, в которой вы с друзьями почувствуете себя шляпами — видео
Геймерам придётся соревноваться в различных режимах, чтобы кто-то один стал чемпионом игры.
Фото: © youtube/chapeau
Инди-студия Salt Castle (Австрия) сообщила о скором выходе альфа-версии своего необычного проекта. Разработчики подготовили многопользовательский платформер Chapeau.
Особенность игры — каждый пользователь должен будет управлять шляпой. Разработчики уже показали на видео, как будет выглядеть их будущий проект. Геймеры будут соревноваться за первенство в разных режимах.
В настоящий момент у игры нет точной даты выхода.