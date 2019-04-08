Фанатам киберспорта запретили использовать жест "окей" из-за расистов

Оказалось, что популярный жест ассоциируется с символом превосходства белых в Сети.

Компания Blizzard запретила фанатам киберспорта, в частности зрителям лиги Overwatch, использовать жест "окей" 👌. Причина — он ассоциируется с расистами и их идеями. Запрет появился после фрагмента на трансляции, которая получила множество жалоб от пользователей.

Напомним, в 2017 году пользователи форума 4chan устроили пранк. Они убедили медиа, что жест "окей" на самом деле используют сторонники идеи превосходства белых. В частности, мизинец, безымянный и средний палец образовывают W, а указательный и большой пальцы — P (якобы сокращение white power).