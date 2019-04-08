Фанатам киберспорта запретили использовать жест "окей" из-за расистов
Фото: © flickr/Tati Tata
Оказалось, что популярный жест ассоциируется с символом превосходства белых в Сети.
Компания Blizzard запретила фанатам киберспорта, в частности зрителям лиги Overwatch, использовать жест "окей" 👌. Причина — он ассоциируется с расистами и их идеями. Запрет появился после фрагмента на трансляции, которая получила множество жалоб от пользователей.
Напомним, в 2017 году пользователи форума 4chan устроили пранк. Они убедили медиа, что жест "окей" на самом деле используют сторонники идеи превосходства белых. В частности, мизинец, безымянный и средний палец образовывают W, а указательный и большой пальцы — P (якобы сокращение white power).
В настоящий момент геймеры думают, что из шутера Overwatch удалят героя Дзенъятту. Это может быть связано с тем, что на заставке персонаж сидит в позе лотоса и показывает сразу два жеста "окей".